В Воронеже после ЧП в котельной возобновлена подача тепла

В Воронеже работа котельной, во время ремонта которой вчера погиб 34-летний слесарь, восстановлена, сообщила пресс-служба управляющего объектом ПАО «Квадра». Там также отметили, что компания возьмет на себя расходы на похороны и окажет помощь семье погибшего.

Полученная по концессии в марте 2019 года от «Воронежтеплосети» котельная в Ботаническом переулке, 45К была отключена для просушки пострадавшего при аварии электрооборудования. «В зону ограничения теплоснабжения попало 99 многоквартирных домов и семь объектов социальной сферы. На время просушки теплоноситель не сливался, что позволило сохранять остаточное тепло в домах до момента, когда стало возможно восстановить подачу теплоносителя»,— рассказали в компании.

По факту гибели работника «Квадры» прокуратура и управление Следственного комитета России начали проверки. Правоохранители изучают соблюдение компанией «действующего законодательства при организации и проведении работ», а следователи выясняют обстоятельства гибели слесаря.

Владимир Зоркий