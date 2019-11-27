«Медуза»: бывший сотрудник ФСО возглавил центр управления «суверенным рунетом»

Главой Центра мониторинга и управления сетями связи (ЦМУ) при Роскомнадзоре несколько месяцев назад назначили Сергея Хуторцева, который раньше был сотрудником ФСО и советником президента «Ростелекома», сообщает «Медуза» со ссылкой на источники. Центр необходим для реализации закона о «суверенном рунете» и сможет при необходимости взять на себя централизованное управление российским интернетом.

По информации «Медузы», господин Хуторцев принимал участие в закрытом расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике на тему закона о «суверенном рунете» в январе 2019 года. Тогда он выступал в качестве советника президента «Ростелекома». Однако, по словам источника издания, он мог быть прикомандован к «Ростелекому» и без увольнения из ФСО.

«Его кандидатура давно утверждена "наверху", и он приступил к обязанностям главы ЦМУ несколько месяцев назад. Как минимум с лета он как начальник ЦМУ присутствует на всех внутренних заседаниях в Роскомнадзоре, посвященных "пилоту" на Урале и разработке информационной системы ЦМУ, в которую будет стекаться вся информация о сетевой инфраструктуре от операторов»,— сообщил источник «Медузы», участвующий в пилотном проекте. Другой источник издания сообщил, что ЦМУ сейчас занимается проработкой вопросов создания «Автоматизированной системы обеспечения безопасности российского сегмента сети Интернет». Он добавил, что в разработке принимает участие подрядчик Роскомнадзора «Е.Софт».

Напомним, закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Если российскому сегменту интернета будет что-то угрожать, централизованное управление сетью перейдет к Роскомнадзору. По информации источников «Интерфакса», правительство определило список потенциальных угроз.

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