В Санкт-Петербурге простились с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с бывшим ректором, президентом и почетным профессором СПбГУ Людмилой Вербицкой. Гражданская панихида проводилась в здании Двенадцати коллегий, на ней присутствовал президент России Владимир Путин. Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище.

Людмила Вербицкая умерла 24 ноября на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Она является автором около 300 научных и учебных работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания.

Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде в 1936 году, окончила Ленинградский государственный университет по специальности «русский язык и литература». В 1977 году она защитила докторскую диссертацию. С 1993 по 2008 год Людмила Вербицкая была ректором СПбГУ, с 2008 года — президентом университета. В 2010 году она возглавила филологический факультет, в 2011 году стала почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года стала президентом Российской академии образования, а в 2018 году — лауреатом премии президента России.