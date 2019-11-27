Власти ХМАО направили 761 млн рублей на погашение муниципальных долгов перед энергетиками

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) направило 761 млн руб. на погашение долгов муниципальных предприятий ЖКХ перед энергетиками. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, средства выделены из резервного фонда ХМАО.

«Основная цель решения — недопущение возникновения сбоев в работе коммунальных систем в отопительный сезон 2019-2020 годов. Объем средств позволяет муниципалитетам обеспечить свою деятельность без формирования долгов», — сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Деньги будут направлены в Нягань, Пыть-Ях, Югорск и Советский район. Главы городов заверили членов правительства и госпожу Комарову, что задолженность будет погашена в полном объеме.

Речь идет о долгах МУП «УГХ» в Пыть-Яхе, МУП «Югорскэнергогаз», АО «Генерация» в Советском районе и АО «НЭРС» в Нягани. О задолженности предприятий сообщало ООО «Газпром межрегионгаз Север», который 11 октября вводил ограничение в отношении компаний. На конец октября общая задолженность перед компанией составляла 638,4 млн руб.

В АО «Газпром энергосбыт Тюмень» сообщали, что на конец октября долги составили 490,3 млн руб. Помимо четырех вышеперечисленных муниципалитетов, энергетики фиксировали задолженность в Кондинском, Нижневартовском, Березовском и Белоярском районах.

Ранее сообщалось. что долги по заработной плате перед работниками МУП «Управления городского хозяйства» в Пыть-Яхе покрыли средствами из бюджета ХМАО. Губернатор Наталья Комарова распорядилась выделить 32,7 млн руб. из резервного фонда.

Дарья Соколова