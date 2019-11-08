Долги перед работниками МУПа в Пыть-Яхе оплатили из бюджета ХМАО

Долги по заработной плате перед работниками МУП «Управления городского хозяйства» в Пыть-Яхе покрыли средствами из бюджета ХМАО. Губернатор Наталья Комарова распорядилась выделить 32,7 млн руб. из резервного фонда.

Предприятие накопило многомиллионные долги. В сентябре глава Пыть-Яха Александр Морозов обещал выплатить долги по зарплатам сотрудникам МУПа до 20 октября, но не сдержал обещание. 1 ноября руководитель МУП «Управление городского хозяйства» Алексей Карасев был отправлен в отставку, предыдущий глава предприятия Александр Рабинович осужден за превышение должностных полномочий.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что «Газпром межрегионгаз Север» обвинил ряд муниципальных коммунальных предприятий ХМАО в незаконном отборе газа. Среди них был и МУП «УГХ» в Пыть-Яхе, который задолжал 192,7 млн руб. Поставщик ограничил их газоснабжение из-за долгов, однако предприятия сорвали пломбы и открыли задвижки. Власти ХМАО сообщили, что до 30 октября муниципалитеты разработают ряд мер по разрешению ситуации.