Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что представлено в магазине Lush и почему выбор пал на Флоренцию.

Записывайте адрес: Флоренция, Via dei Calzaiuoli, 94. Будете в городе, обязательно зайдите. Тут открылся новый Lush. И нет, я не о магазине с кучей натурального мыла и для некоторых — со слишком резкими ароматами. Во Флоренции Lush открыл библиотеку ароматов. И это первый в мире концептуальный парфюмерный магазин Lush подобного формата. Почему именно во Флоренции? Как пишут в самом Lush, «на родине современной парфюмерии эпохи Ренессанса».

Это не первая библиотека ароматов Lush. До этого при двух магазинах в Англии и Японии открывали такие же. Но это первая самостоятельная библиотека — не при магазине. Кроме того, именно во Флоренции собрали самую большую коллекцию ароматов.

Как рассказывает сооснователь Lush Cosmetics Марк Константин, его увлечение парфюмерией началось давно, до появления Lush. Сначала он работал с парфюмером, которого заказывал ароматы, но тот умер от рака. Перед Марком встал выбор: искать нового парфюмера или изучить парфюмерию самому. И он выбрал второе. Как говорит Марк, через какое-то время он так увлекся, что ему стало чуть ли не проще выражать себя при помощи ароматов, чем при помощи слов.

Подтверждение этим словам можно найти и на сайте Lush: «Для нас аромат — это впечатление. Выхваченное из памяти грустное воспоминание, зацепившая мелодия» или «создание аромата по поводу определенного волшебного момента — наши парфюмеры используют духи, чтобы выразить себя».

Библиотека во Флоренции хранит и книги — больше 70 работ об эфирных маслах, ароматерапии и истории парфюмерии. И книги в библиотеке не только для изучения на месте — их можно и приобрести. Здесь показали и новую коллекцию парфюмов, запущенную в день открытия магазина — 12 ноября.