Фонд «Социум»: более 70% екатеринбуржцев хотят возвращения прямых выборов мэра

По результатам исследования, проведенного фондом «Социум», 73% жителей Екатеринбурга выступают за возвращение прямых выборов мэра. В частности, 52% «безусловно поддерживают», 21% «скорее поддерживают, чем нет». Результаты опубликовал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook.

«Против инициативы выступает 6% жителей, еще 21% либо относятся к теме безразлично, либо не имеют сформировавшегося мнения»,— говорится в отчете фонда. Инициативу поддерживают руководители предприятий и бизнесмены — 62% от общего количества опрошенных. В случае возвращения прямых выборов участвовать в них намерены 71% горожан.

Опрос проводился по инициативе комитета «За прямые выборы мэра Екатеринбурга», который был создан господином Вегнером в конце октября. Помимо этого депутат внес в региональный парламент соответствующий законопроект. «Законопроект будет рассмотрен на комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления 5 декабря, а само заседание заксобрания назначено на 24 декабря»,— добавил Вячеслав Вегнер.

Прямые выборы мэра были отменены заксобранием в начале апреля 2018 года. В сентябре прошлого года гордума избрала главой города Александра Высокинского, ранее занимавшего должность заместителя губернатора.