Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11. Церемония прошла в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Магистраль будет носить название «Нева».

«У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса. Есть, чем гордиться»,— сказал господин Путин. В торжественном открытии также приняли участие помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Евгений Дитрих, председатель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и главы регионов.

После церемонии открытия российский президент провел совещание по вопросам влияния трассы на развитие российских субъектов, на котором потребовал обустроить автомагистраль пунктами отдыха, питания и АЗС. «Все должно работать по-современному»,— добавил он.

Присутствовавший на совещании Евгений Дитрих пообещал отсутствие пробок при въезде в Москву с новой трассы. «Нет, пробок не будет»,— сказал он.

Напомним, строительство трассы началось в 2010 году. Автомагистраль строил консорциум «Магистраль двух столиц». Магистраль проходит от МКАД до примыкания к КАД Санкт-Петербурга, ее протяженность — 669,8 км. Стоимость проезда на легковом автомобиле по новой дороге составит от 1,3 тыс. до 2 тыс. руб.

Об автопробеге, предшествовавшем церемонии открытия,— в материале “Ъ” «Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург».

О новой трассе — в материале “Ъ” «Трассу М-11 открыли для движения».