СМИ: шведский банк SEB участвовал в отмывании российских денег

Второй по величине банк Швеции SEB AB замешан в крупной схеме отмывания денег, сообщил шведский телеканал SVT. Ранее СМИ сообщали о причастности к подобным схемам Deutsche Bank, Danske Bank, Swedbank и ряда других банков.

Журналисты SVT изучили более 230 тыс. сделок, совершенных клиентами SEB за последние годы, и выявили 194 компании, которые имеют счета в банке в Эстонии, но зарегистрированы в других странах. 150 из них зарегистрированы в офшорах и странах с льготным налоговым режимом. Так, в списке клиентов SEB числятся компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Панаме, Белизе и других странах Центральной Америки. Наконец, журналистам удалось установить, что около 2 тыс. трансакций было проведено через счета шведского банка компаниями, упомянутыми в расследовании Сергея Магнитского, который обвинял российские компании и власти в масштабном отмывании денег. В общей сложности в рамках этих сделок, по данным SVT, было проведено 475 млн шведских крон ($49,35 млн).

Сам SEB еще две недели назад сообщил, что получил запрос от журналистов SVT, касающийся возможного участия банка в крупной схеме по отмыванию денег. Сразу после этого акции банка подешевели более чем на 10%. Вчера банк разослал заявление с данными по сделкам через подразделения SEB в странах Балтии за 2005–2018 годы. Из них следует, что за этот период через банк было проведено €25,8 млрд «подозрительных» трансакций, связанных с клиентами, зарегистрированными в офшорах. При этом 95% таких сделок пришлось на подразделение банка в Эстонии. Но как отметили в банке, в расследовании SVT практически нет новой информации для самого банка. С большей частью клиентов, которых журналисты телеканала пометили как «подозрительных», банк прекратил отношения много лет назад, подчеркнули в SEB.

«Проведя тщательную проверку нашего бизнеса в Прибалтике, мы не обнаружили признаков того, что SEB систематически использовался для отмывания денег,— заявил генеральный директор банка Йохан Торгеби.— Тем не менее в отдельно взятый момент времени все банки подвергаются риску оказаться вовлеченными в мошеннические схемы».

О масштабных схемах отмывания денег через банки Эстонии читайте в материале “Ъ” «Эстонские банки отмыли больше, чем предполагалось».

Кирилл Сарханянц