За время протестов в Иране были подожжены 140 госучреждений и 731 банковское отделение

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани-Фазли заявил, что в ходе протестов в стране были подожжены 140 государственных учреждений, 731 банковское отделение и 70 АЗС, передает Reuters. Около 200 тыс. человек приняли участие в протестах, начавшихся 15 ноября после объявления властей о повышении цен на бензин.

Многие наблюдатели считают, что повышение цен на бензин было вызвано санкциями со стороны США, затруднившими экспорт иранской нефти. Экономические требования иранских протестующих вскоре стали сопровождаться и политическими лозунгами против действующего правительства. В свою очередь, власти страны обвиняют в разжигании протестов внешние силы в лице США, Израиля и Саудовской Аравии.

По данным МВД, в ходе протестов были арестованы около 1 тыс. человек, погибли «несколько человек», включая сотрудников органов правопорядка. Накануне правозащитная организация Amnesty International заявила, что в ходе протестов в Иране погибли 143 человека. Власти Ирана отрицают эти данные.

Подробнее о протестах читайте в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».

О новой иранской модели подавления протестов — в колонке спецкора “Ъ” Елены Черненко «Нет интернета — нет революции».

Евгений Хвостик