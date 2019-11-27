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Нефтепровод ВСТО вышел на максимальную мощность

Сегодня, 27 ноября, «Транснефть» вывела нефтепровод Восточная Сибирь—Тихий океан на проектную мощность. Первая очередь трубопровода теперь способна пропускать до 80 млн т нефти в год, мощность второй очереди выросла до 50 млн т.

Торжественная церемония прошла во время заседания совета директоров компании «Транснефть» в Москве. Телемост соединил столицу с Братском и Хабаровском, где находятся диспетчерские пункты управления участков трубопровода, а также с конечной точкой ВСТО — портом Козьмино.

Старт полномасштабной работе нефтепровода дали министр энергетики РФ Александр Новак и глава «Транснефти» Николай Токарев. Как подчеркнул глава Минэнерго, завершен проект государственного масштаба. «Сегодня реализована крупнейшая инфраструктурная задача. Это вопрос энергобезопасности страны. ВСТО позволяет нам диверсифицировать поставки энегоресурсов на новые рынки — рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые, как известно, сегодня развиваются высокими темпами»,— рассказал Александр Новак.

Для увеличения пропускной способности ВСТО ввели в работу шесть новых нефтеперекачивающих станций. Три на линии Тайшет—Сковородино и три между Сковородино и портом Козьмино. Работы по их строительству начались в конце 2017 года.

Как доложили руководители «Транснефть-Восток» и «Транснефть — Дальний Восток», старт работы всех станций прошел успешно. Порт Козьмино подтвердил, что готов принять увеличенный объем нефти.

Нефтепровод ВСТО соединил месторождения Сибири с азиатскими рынками. Первую очередь сдали в декабре 2009 года: труба длиной 2694 км соединила Тайшет Иркутской области с амурским Сковородино. Там нефть перегружалась в цистерны и железной дорогой отправлялась в приморский Козьмино, где находится нефтеналивной терминал. С января 2010 года началось строительство второй очереди нефтепровода протяженностью 2047 км. Почти через два года — 9 сентября 2011 года — в Приморском крае был сварен завершающий стык линейной части второй очереди ВСТО.

Елена Васильева, Хабаровск


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