Porsche сделает конкурента Mercedes-AMG One

Компания Porsche намерена выпустить новый суперкар, который станет конкурентом для модели Mercedes-AMG One, сообщает Autocar.

По данным издания, в новой модели будет использоваться гибридная силовая установка, которую Porsche разрабатывала с прицелом на участие в гонках Формулы-1. В итоге гоночная программа была закрыта, но наработки могут найти воплощение в дорожной машине.

При этом топ-менеджмент немецкой марки хоть и одобрил разработку нового суперкара, но до сих пор не утвердил, будет ли он гибридным или окажется полностью электрическим. По предварительной информации, технологии развиваются медленнее, чем ожидали в Porsche, поэтому электросуперкар пока откладывается.

Ожидается, что новый серийный гибридный суперкар также ляжет в основу гоночной машины для «24 часов Ле-Мана» и американского чемпионата IMSA. Модель Porsche появится не ранее 2023 года.

Напомним, в 2017 году к 50-летию бренда AMG был представлен суперкар Mercedes-AMG One с силовой установкой болида Формулы-1, но из-за проблем с адаптацией двигателя для дорожной машины поставки автомобилей клиентам отложены до 2021 года.