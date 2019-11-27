Фазель выступил против переноса МЧМ по хоккею из Новосибирска и Омска

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил ТАСС, что не видит возможности переноса чемпионатов мира 2023 года из России в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA). Напомним, в 2023 году чемпионат мира среди молодежи должен пройти в Новосибирске и Омске, среди взрослых — в Санкт-Петербурге.

В понедельник комитет по соответствию рекомендовал исполкому WADA признать, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу организации, и применить в отношении России санкции: отстранить страну от участия в международных соревнованиях на четыре года и запретить проводить международные турниры на ее территории.

Господин Фазель напомнил, что после решения о проведении турнира в России начали строится «новые арены в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге», поэтому он «не видит возможности» правомерного изменения мест проведения турниров. «У нас есть контракты, спонсоры под эти мероприятия. Я разговаривал с юристами, они не представляют, как это может быть все изменено»,— сказал агентству президент IIHF. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

Стоимость строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске составляет 6,7 млрд руб., в Омске — 10 млрд руб. Планируется, что оба города примут молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. В Санкт-Петербурге должен состояться чемпионат мира по хоккею среди взрослых, для него разрабатывается проект ледовой арены.

Подробнее о строительстве ледовой арены в Новосибирске — в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Вета Наумова