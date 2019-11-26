«Господин Хороший» посвятил песню укладке плитки в Екатеринбурге

Актер Михаил Ефремов, выступая в Екатеринбурге со спектаклем «Господин Хороший», высмеял замену тротуарной плитки в городе. Этот процесс со скандалами идет уже не первый месяц, бехатон на гранитную плитку меняют на проспекте Ленина: участках от Карла Либкнехта до Луначарского и от Луначарского до Гагарина, а также на улице Малышева, от Луначарского до Восточной. Всего за год заменили 40 тыс. кв. м. плитки. В следующем году обещают заменить 400 тыс. кв. м. Из-за затянувшихся сроков подрядчиков проверяет прокуратура.

В проекте «Господин Хороший» участвуют Михаил Ефремов, который читает стихи на «злобу дня», поэт Андрей Орлов и бывший главный редактор газеты «Коммерсантъ» Андрей Васильев. Песню «Под нас кладут» Михаил Ефремов исполнил на мотив «Улыбки» из мультфильма «Крошка енот».

Вот ее полный текст:

Мир без плитки хмур и некрасив.

Не без кухонной плиты, а тротуарной,

Плитка вносит свет и позитив

В образ жизни грубый денежно-товарный.

Если плитку уложить, всем же лучше будет жить,

Кое-где, конечно, могут быть ошибки.

Но и вы должны понять, мы намерены менять

Каждый год ее с довольною улыбкой.

Тротуары городу нужны,

Чтоб ходить по ним и трезвым, и по пьяни

Если есть заводик у жены,

Значит, ты такой же умный, как Собянин.

И тогда наверняка, есть подряд у свояка.

И твой город будет выглядеть богато,

С голубого ручейка начинается река,

Ну, а плитка начинается с отката.

Времени не остановит бег

Даже адский труд на холоде в три смены.

Впрочем, если плитку класть на снег,

Значит скоро эта плитка – на замену.

Я по Ленина гулял, поскользнулся и упал,

Повредил себе плечо и ноги-руки

В это время мэр читал книгу Маркса «Капитал»,

Издавал при этом радостные звуки.

Нет дороже плитки ничего

На нее потратить сколько хочешь можно,

И, проставив сумму «итого»,

Под плитой похоронить бюджет дорожный!

Уложить ей можно ведь даже лед реки Исеть,

Даже сквер, в котором храм хотели строить,

Так что, всем желаю впредь рот закрыть и потерпеть,

Ведь на плиточку бюджет хотят утроить.

Плитку можно класть вот так, можно ставить в позу «рак»,

А работать можно медленней улитки.

Годы лучшие идут, а на нас опять кладут.

Хрен чиновники кладут под видом плитки.