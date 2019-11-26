Путин обсудил с Новаком и Миллером взаимоотношения с Украиной по газу

Президент России Владимир Путин, министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудили взаимоотношения между Россией и Украиной в сфере энергетики, сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся на следующий день после беседы господина Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая в основном была посвящена той же теме. Также господа Путин, Новак и Миллер обсудили готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период.

После встречи Алексей Миллер сообщил телеканалу «Россия 24», что сертифицированного газотранспортного оператора на Украине еще нет, а для бронирования газотранспортных мощностей для транзита российского газа в Европу через Украину нужны определенные сроки. Он напомнил, что по указанию президента России «Газпром» направил Киеву предложение по заключению нового контракта на транзит или продления действующего контракта на транзит и по заключению контракта на поставку газа на Украину.

«В настоящее время Украина переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена, а подача заявок на бронирование мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки. Это, конечно же, технические, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее»,— сказал глава «Газпрома».

Очередная техническая встреча по транзиту российского газа состоится 29 ноября.

О перспективах переговоров — в материале “Ъ” «Дрогнет ли рука на вентиле».