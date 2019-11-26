Путин 27 ноября встретится с президентом UEFA

Президент России Владимир Путин 27 ноября посетит Санкт-Петербург, где у главы государства запланирована встреча с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александром Чеферином, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча состоится на фоне решения Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать исполкому организации отстранить РФ на четыре года от участия в крупных турнирах под своим флагом, а также лишить Россию права проведения крупных турниров. При этом в UEFA отказались комментировать «Интерфаксу» возможность переноса из Санкт-Петербурга четырех матчей чемпионата Европы по футболу и финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Подробнее — в материале “Ъ” «России помахали флагом».