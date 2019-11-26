Думе Екатеринбурга предложили разместиться в коворкинге

Федеральная сеть коворкингов Names направила думе Екатеринбурга предложение разместиться в коворкинге, который в конце года будет открыт на улице Добролюбова. «Такое решение обойдется бюджету города примерно в 6-10 млн руб. в год. В сумму будет включено закрепление за 36 депутатами думы постоянного рабочего места с отдельными помещениями, а также размещение их помощников на территории коворкинга»,— говорится в сообщении пресс-службы Names. Общая площадь двухэтажного коворкинга составит 2 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на 294 рабочих места. Также в нем планируется установить индивидуальные капсулы для сна.

Напомним, в апреле управление зданиями мэрии Екатеринбурга объявило конкурс на поиск подрядчика для оснащения залов центрального универмага (ЦУМа) в переулке Банковском,3. На оборудование залов заседаний (наладку систем трансляций, формата электронного голосования) планируется направить 38,9 млн руб.

19 ноября на заседании думы Екатеринбурга депутат Александр Колесников выступил против переезда думы в ЦУМ. «Мы пришли сюда не жировать, а работать, некоторые появляются в гордуме один-два раза в месяц»,— заявил он. Его подержали многие депутаты.

Алексей Буров