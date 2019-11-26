РУСАДА не видит правовых оснований для оспаривания решения WADA о санкциях

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не видит правовых оснований для оспаривания возможного решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта, сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. Ранее WADA рекомендовало исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Отметим, что РУСАДА может обжаловать любое решение WADA в Спортивном арбитражном суде.

«Можно сколько угодно жить в иллюзиях и говорить о том, что мы поедем на Олимпиаду и у нас все будет в порядке, можно сколько угодно себя утешать, можно сколько угодно пользоваться политическими лозунгами... Можно констатировать, что спортивные власти не сделали всего, что могли сделать. Их эксперты не обосновали изменения в электронной базе. Соответственно, я не понимаю, на основании чего может быть оспорено решение. Я говорю об этом трезво и с пониманием дела»,— сказал господин Ганус (цитата по «РИА Новости»). По словам гендиректора РУСАДА, необходимо было найти эксперта, который мог бы «прислать разумное и приемлемое объяснение» специалистам WADA.

Напомним, WADA 9 декабря может принять решение о запрете выступления российской сборной на Олимпиаде-2020 в Токио под собственным флагом. Такова рекомендация Комитета по соответствию (CRC) WADA. Кроме того, CRC рекомендовал ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года, предложив отсекать всех, в отношении кого есть хоть какие-то подозрения. Также рекомендовано запретить России проводить международные турниры или претендовать на их организацию.

Подробнее — в материале “Ъ” «России помахали флагом».