Курентзис снова возглавит Дягилевский фестиваль в Перми

Дирижер Теодор Курентзис станет художественным руководителем Дягилевского фестиваля-2020. Соответствующий контракт маэстро подписал сегодня, 26 ноября, с генеральным директором Пермского театра оперы и балета Андреем Борисовым.

Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. Основным организатором выступает Пермский академический театр оперы и балета имени Чайковского. Учредитель — министерство культуры Пермского края. За время существования фестиваль стал одним из главных культурных брендов региона, в 2019 году его посетили более 30 тыс. человек.

«Он (Курентзис.— “Ъ”) будет представлять общее свое видение»,— пояснил собеседник “Ъ-Прикамье” в краевом правительстве. Сроки проведения фестиваля сдвинутся, он пройдет не с 18 по 28 июня, а с 12 по 21 июня.

С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис. Летом текущего года он покинул должность художественного руководителя Пермской оперы, переехал в Санкт-Петербург, но при этом изъявил желание продолжать руководить фестивалем.

Бывший худрук пермского театра в процессе переговоров поставил условие: он готов возглавить дирекцию фестиваля, но при условии заключения контракта непосредственно с Минкультом. В ведомстве заявляли, что это невозможно.

О том, как фестиваль начали готовить без худрука, читайте в публикации “Ъ” «Театр не дозвонился до Теодора Курентзиса».

Константин Стерледев, Пермь