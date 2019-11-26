ФАС России вновь возбудила дело о закупках нижегородского ЕЦМЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила новые эпизоды заключения антиконкурентных соглашений между муниципальным предприятием «Единый центр муниципального заказа» (организатор питания в школах и детсадах Нижнего Новгорода) и девятью компаниями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были обнаружены в результате внеплановой проверки ФАС РФ совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) нижегородского управления МВД. Дело возбуждено по признакам нарушения п. 3 ч. 4 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции» (Запрет на заключение соглашений о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок) в отношении МП «ЕЦМЗ» и ООО «Нижегородская бакалейная компания», ООО «Нижегородская логистическая компания», ООО «Тортила», ООО «Линдовское», ООО «Гранд-НН», ООО «Атлантик-НН», ООО «Бутурлинское молоко», ООО «Молочная река» и индивидуального предпринимателя.

Ранее все перечисленные поставщики уже подозревались в заключении антиконкурентных соглашений, однако тогда не было достаточных доказательств. ФАС РФ удалось доказать вину ЗАО «ПКФ «Русагрогрупп», ООО «Бона Фиде Трейдинг» и ЗАО «Молоко». Установлено, что в 2015-2016 годах компании платили откаты руководству ЕЦМЗ за заключение контрактов.

Анастасия Еремина