Адвокат подтвердил отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной отменено, подтвердил «РИА Новости» ее адвокат Илья Брык. Ранее о решении прокуратуры отменить дело сообщил “Ъ”.

«Я еще не видел постановления, но мне подтвердили эту информацию»,— сказал адвокат. Он добавил, что сейчас пытается попасть к госпоже Голосной в СИЗО. «Решение о возбуждении уголовного дела было незаконным, а мотивировку я пока не знаю»,— добавил он.

Следственный комитет России намерен обжаловать решение прокуратуры о прекращении дела.

Напомним, Ирина Голосная была задержана 22 ноября, позднее арестована по решению Пресненского районного суда Москвы до 20 января 2020 года. По версии СКР, в результате незаконных действий Ирины Голосной государству был причинен ущерб в 58 млн руб. Как полагают в СКР, она, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила подчиненным подготовить заключение, что приборы опломбированы. Прокуратура выступала против ареста.

О решении прокуратуры отменить уголовное дело — в материале “Ъ” «У пива выдохся арест».