Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет. Регион предоставит 3,4 млрд руб. в 2020–2022 годах в качестве субсидии для развития подведомственного Минобороны высшего военного училища.

Выделение средств — инициатива Тюменской области, сообщили РБК в пресс-службе Минфина. «Такие примеры — скорее исключительная практика по инициативе регионов, Минфин России не прорабатывает вопрос расширения такой практики»,— заявили там.

Обычно деньги идут в другом направлении — в 2019 году федеральный центр должен перевести регионам 2,4 трлн руб.

На днях депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Согласно закону, доходы в следующем году составят 20,38 трлн руб. и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн руб.

Расходы в 2020 году ожидаются на уровне 19,5 трлн руб., в 2021 году — 21 трлн руб., в 2020 году — 22 трлн руб. Бюджетный профицит в 2020-м составит 876 млрд руб., к 2022-му он снизится до 295 млрд руб.

О проекте бюджета — в материале “Ъ” «Три года сплошного профицита».