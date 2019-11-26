Суд: наблюдение за москвичами через камеры не является вмешательством в частную жизнь

За жителями Москвы следят с помощью видеокамер без вмешательства в их частную жизнь, пришел к выводу Савеловский суд. 25 ноября была опубликована мотивировочная часть решения суда, с которой ознакомились «Ведомости». Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения. Она утверждала, что обработка биометрии, полученной с помощью видеонаблюдения, без письменного согласия человека нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.

Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении суда. У Единого центра хранения данных отсутствуют необходимые для этого персональные данные, система только сравнивает изображение, поступающее с видеокамер. В отношении госпожи Поповой алгоритм распознавания лиц не применялся, ее личность сотрудники полиции установили, проверив паспорт, решил суд.

Претензии Алены Поповой возникли после того, как Тверской районный суд оштрафовал ее на 20 тыс. руб. за одиночный пикет около Госдумы в апреле 2018 года. Тогда при рассмотрении дела суд изучил записи с камер наблюдения, применяющих технологию распознавания лиц.

При этом по закону о персональных данных биометрические сведения можно использовать только при наличии согласия в письменной форме (кроме случаев, описанных в законах об обороне, безопасности и противодействии терроризму). Из этого заявительница сделала вывод, что действующая в столице система распознавания лиц незаконна.

О решении суда — в публикации “Ъ” «Столичная система распознавания в лице не изменилась».