ТАСС: бывший глава Коми Гайзер доставлен из СИЗО в больницу

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер доставлен на обследование в больницу из СИЗО «Лефортово», сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, состояние здоровья Гайзера не вызывает серьезных опасений. Как ожидается, в ближайшее дни он будет возвращен в СИЗО.

Адвокат Вячеслава Гайзера Дарья Евменина не подтвердила и не опровергла информацию о серьезных проблемах со здоровьем своего клиента. «Сотрудники СИЗО вовремя отреагировали»,— сказала она.

Гайзер приговорен к 11 годам колонии строгого режима за мошенничество и взяточничество. По версии следствия, в 2005–2015 годах группа чиновников и предпринимателей во главе с господином Гайзером похитила 100% акций птицефабрики «Зеленецкая» на 3,3 млрд руб., около 70 млн руб. из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, а также получила взятки на сумму около 200 млн руб.

О деле — в материале “Ъ” «Срок и споловинить можно».