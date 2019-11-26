Крупнейшие аптечные сети по выручке по итогам трех кварталов 2019 года

|
|Место
|Компания
|Выручка, млрд руб.
|Прирост выручки, %*
|Доля в коммерческом сегменте, %
|Число точек
|1
|АСНА
|122,9
|7
|13,2
|8 744
|2
|«Ригла»
|57,9
|16
|6,2
|2 676
|3
|«Эркафарм»
|46,4
|0
|5
|1 178
|4
|Аптечная сеть «36,6»
|38
|3
|4,1
|1 382
|5
|«Имплозия»
|33,5
|-5
|3,6
|2 630
|6
|«Неофарм»
|31,6
|29
|3,4
|676
|7
|«Вита» (Самара)
|30,9
|38
|3,3
|1 742
|8
|«Ирис»
|30,8
|9
|3,3
|1 607
|9
|«Планета здоровья»
|29,7
|13
|3,2
|1 660
|10
|«Апрель»
|28,8
|25
|3,1
|1 452
|11
|«Фармленд»
|21,8
|22
|2,3
|1 258
|12
|«Фармаимпекс»
|16
|23
|1,7
|695
|13
|«Мелодия здоровья»
|14,7
|57
|1,6
|849
|14
|«Аптека-Таймер»
|13,3
|2
|1,4
|961
|15
|«Максавит & 36,7С»
|11,9
|14
|1,3
|546
|16
|«Здоров.ру»
|11,4
|38
|1,2
|76
|17
|«Фармацевт»
|8,6
|-12
|0,9
|515
|18
|«Идея»
|7,1
|-4
|0,8
|196
|19
|«Губернские аптеки»
|6,9
|24
|0,7
|279
|20
|«Невис»
|6,4
|-3
|0,7
|464