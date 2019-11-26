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Крупнейшие аптечные сети по выручке по итогам трех кварталов 2019 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1
Место Компания Выручка, млрд руб. Прирост выручки, %* Доля в коммерческом сегменте, % Число точек
1 АСНА 122,9 7 13,2 8 744
2 «Ригла» 57,9 16 6,2 2 676
3 «Эркафарм» 46,4 0 5 1 178
4 Аптечная сеть «36,6» 38 3 4,1 1 382
5 «Имплозия» 33,5 -5 3,6 2 630
6 «Неофарм» 31,6 29 3,4 676
7 «Вита» (Самара) 30,9 38 3,3 1 742
8 «Ирис» 30,8 9 3,3 1 607
9 «Планета здоровья» 29,7 13 3,2 1 660
10 «Апрель» 28,8 25 3,1 1 452
11 «Фармленд» 21,8 22 2,3 1 258
12 «Фармаимпекс» 16 23 1,7 695
13 «Мелодия здоровья» 14,7 57 1,6 849
14 «Аптека-Таймер» 13,3 2 1,4 961
15 «Максавит & 36,7С» 11,9 14 1,3 546
16 «Здоров.ру» 11,4 38 1,2 76
17 «Фармацевт» 8,6 -12 0,9 515
18 «Идея» 7,1 -4 0,8 196
19 «Губернские аптеки» 6,9 24 0,7 279
20 «Невис» 6,4 -3 0,7 464

*К аналогичному периоду прошлого года.

Источник: DSM Group.

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