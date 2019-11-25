Брокерские компании Charles Schwab и TD Ameritrade объединились на $26 млрд

Американский онлайн-брокер Charles Schwab покупает своего конкурента TD Ameritrade. О сделке объявлено в понедельник, 25 ноября. Ее сумма составит $26 млрд.

Сделка создаст брокера-гиганта с 24 млн брокерских аккаунтов и активами под управлением на $5 трлн, в связи с чем сделка, скорее всего, привлечет пристальное внимание регуляторов, хотя и вряд ли будет отменена. «В отрасли по-прежнему будут другие крупные игроки, и мы не думаем, что сделка будет сорвана»,— отметил директор по исследованиям финансовых институтов компании Argus Research Стивен Биггар.

В последнее время крупные брокерские компании находятся под все более сильным давлением со стороны финансовых стартапов, выходящих на этот рынок, одним из их преимуществ с точки зрения клиентов является отсутствие комиссионных сборов на торговлю акциями. В октябре Charles Schwab стал первым крупным брокером, также отменившим такие сборы, за ним то же самое сделали другие компании, в том числе Fidelity Investments, E-Trade Financial и TD Ameritrade. Нынешняя сделка серьезно трансформирует брокерскую отрасль и усилит давление на крупные финансовые институты, управляющие капиталами, в числе которых банки Bank of America, Morgan Stanley и UBS.

В соответствии с условиями сделки акционеры TD Ameritrade получат по 1,0837 акции Schwab за каждую свою акцию. Тем самым одна акция TD Ameritrade будет стоить $52,23 и премия в сравнении с ценой акций компании при закрытии торгов в среду (в четверг CNBC впервые сообщило о возможном заключении такой сделки) составит 26%. Совокупная выручка компаний за 12 месяцев до конца сентября составила $16,8 млрд, а прибыль — $6 млрд.

Яна Рождественская