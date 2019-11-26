Опрос: отрыв лейбористов от Консервативной партии Джонсона сокращается

Отрыв партии лейбористов Джереми Корбина от правящей партии во главе с Борисом Джонсоном сокращается, следует из данных опроса ICM для Reuters. Парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря.

Согласно опросу, поддержка тори упала на один пункт, до 41%, а Лейбористская партия выросла на два пункта, до 34%. Позиции партии проевропейских Либеральных демократов не изменились (13%), в то время как партия «Брексита» евроскептиков снизилась на один пункт, до 4%.

Опрос проходил с 22 по 25 ноября, респондентами стали 2 004 британца.

Напомним, для одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС Борис Джонсон призвал к проведению досрочных всеобщих парламентских выборов. Его инициативу одобрила Палата общин, и в частности Джереми Корбин. 31 октября закон о досрочных выборах подписала королева Елизавета II.

О досрочных выборах в стране — в материале “Ъ” «Для выхода Великобритании из ЕС подбирают новый парламент».