Лекарства собираются в аптеках

За последние пять лет суммарная доля 20 крупнейших аптечных сетей выросла в два раза и превысила 60% всего российского рынка фармацевтической розницы. По прогнозам DSM Group, к 2030 году в стране может остаться уже десять крупных игроков, которые займут 95% рынка. Этому поможет в том числе ухода с рынка небольших сетей на фоне отмены льготного налогового режима, за что выступали крупные игроки.

По итогам трех кварталов 2019 года суммарный оборот 20 крупнейших в России аптечных сетей достиг 568,6 млрд руб., подсчитали в DSM Group. За пять лет этот показатель вырос в 2,5 раза. В 2015 году он был на уровне 222,8 млрд руб., годом позже — 316,5 млрд руб., в 2017 году — 412,8 млрд руб., в прошлом году — 503,3 млрд руб. При этом доля 20 крупнейших аптечных сетей за тот же период увеличилась почти в два раза — с 32% до 61%. Как следует из рейтинга DSM Group, долю наращивают почти все крупные игроки.

Аптечная сеть «Ригла» по итогам января—сентября 2019 года увеличила выручку на 16%, до 57,9 млрд руб. год к году, заняв 6,2% рынка против 5,5% годом ранее. Количество точек сети увеличилось с 2,3 тыс. до 2,7 тыс. аптек. Оборот ГК «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки» и пр.) по итогам трех кварталов остался на уровне 46,4 млрд руб. Выручка аптечной сети «36,6» за тот же период выросла на 3%, до 38 млрд руб., доля увеличилась с 4,1% до 5,5%, число аптек — с 1,3 тыс. до 1,4 тыс. точек.

В «Эркафарм» заявили, что за счет сделок M&A группа увеличила оборот в десять раз за последние пять лет. Только в 2017 году «Эркафарм» приобрела более 1 тыс. аптек с оборотом 20,2 млрд руб. объединенной аптечной сети «Радуга—Первая помощь—Ладушка». Гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова не исключает, что в будущем доля компании вырастет еще в три-четыре раза, также благодаря сделкам M&A.

Наращивание оборота «Риглы» происходит за счет приобретения небольших аптечных сетей, а также органического роста.

По словам гендиректора сети Александра Филиппова, в 2018 году компании увеличила число аптек на 19% год к году. «Ригла», в частности, делает акцент на выход в регионы, где пока не представлена. Для этого сеть также запустила продажу франшизы (см. “Ъ” от 9 августа 2018 года). В «36,6» также придерживаются стратегии органического роста. Кроме того, компания закрывает действующие аптеки, если те недостаточно прибыльны, а аренда при этом высокая, рассказывает гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин.

По прогнозу гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, в течение ближайших десяти лет на рынке может остаться порядка десяти крупных аптечных сетей, общая доля которых достигнет 95%.

Говорить о полной консолидации, по его мнению, не приходится, так как в стране существует ряд малонаселенных пунктов, где крупным сетям работать невыгодно из-за низкого трафика и, как следствие, небольшой доходности точек.

Одним из основных катализаторов консолидации рынка его участники считают отмену с 2020 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Господин Шуляк напоминает, что за отмену ЕНВД выступала Российская ассоциация аптечных сетей, куда входят все основные крупные игроки. Против был только маркетинговый союз АСНА, куда входит свыше 8,7 тыс. аптек, значительная часть которых представлена небольшими региональными сетями. Там отмечали, что в случае отмены льготного налогообложения расходы аптечных сетей вырастут не менее чем на 20%, в том числе на расширение штата и реорганизацию бухгалтерии, так как сейчас ЕНВД позволяет руководителю аптеки самостоятельно вести налоговую отчетность. По оценке Сергея Шуляка, из-за отмены ЕНВД уже в течение 2020 года закроется 10% аптек. По словам Александра Кузина, это даст возможность для региональной экспансии.

Крупнейшие аптечные сети по выручке по итогам трех кварталов 2019 года Место Компания Выручка, млрд руб. Прирост выручки, %* Доля в коммерческом сегменте, % Число точек 1 АСНА 122,9 7 13,2 8 744 2 «Ригла» 57,9 16 6,2 2 676 3 «Эркафарм» 46,4 0 5 1 178 4 Аптечная сеть «36,6» 38 3 4,1 1 382 5 «Имплозия» 33,5 -5 3,6 2 630 6 «Неофарм» 31,6 29 3,4 676 7 «Вита» (Самара) 30,9 38 3,3 1 742 8 «Ирис» 30,8 9 3,3 1 607 9 «Планета здоровья» 29,7 13 3,2 1 660 10 «Апрель» 28,8 25 3,1 1 452 11 «Фармленд» 21,8 22 2,3 1 258 12 «Фармаимпекс» 16 23 1,7 695 13 «Мелодия здоровья» 14,7 57 1,6 849 14 «Аптека-Таймер» 13,3 2 1,4 961 15 «Максавит & 36,7С» 11,9 14 1,3 546 16 «Здоров.ру» 11,4 38 1,2 76 17 «Фармацевт» 8,6 -12 0,9 515 18 «Идея» 7,1 -4 0,8 196 19 «Губернские аптеки» 6,9 24 0,7 279 20 «Невис» 6,4 -3 0,7 464 открыть таблицу в новом окне *К аналогичному периоду прошлого года. Источник: DSM Group.

Мария Котова