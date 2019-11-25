Путин проведет совещания по проблемам оборонной промышленности

В ближайшее время президент России Владимир Путин проведет серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Точная дата пока неизвестна.
Совещания по ОПК обычно проводятся два раза в год, в них принимает участие руководство Минобороны и оборонных предприятий. Президент также посещает оборонные предприятия.
Напомним, в октябре Владимир Путин провел совещание по программе финансового оздоровления отрасли. На нем он заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса должны выпускать не только профильную, но и востребованную гражданскую продукцию, которая будет востребована на мировом рынке.
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