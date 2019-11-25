Медведев: расходование ФНБ может быть только при софинансировании проектов

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) следует инвестировать в проекты только на условиях софинансирования, заявил ТАСС премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом он в целом поддержал подходы Министерства финансов к использованию средств ФНБ.

«Заключаются они (подходы. — “Ъ”) в том, чтобы средства ФНБ инвестировать в важные для страны проекты, но не просто заливать их деньгами, а инвестировать, во-первых, в режиме софинансирования, давать только определенную часть, которую еще нужно окончательно определить для этих целей и только с гарантиями софинансирования из других источников»,— сказал господин Медведев.

Премьер-министр добавил, что правительство в ближайшее время намерено определится с правилами инвестирования средств ликвидной части ФНБ. «Это может быть весьма эффективным для целого ряда крупных проектов, включая инфраструктурные, проекты в сфере создания новых промышленных производств и так далее»,— сказал он.

Дмитрий Медведев отметил, что расходование средств ФНБ не должно ставить под угрозу финансовую безопасность страны. «Действительно, мы уже накопили там много денег, но нужно их постепенно начинать тратить не в ущерб общей безопасности финансов, стабильности государственных финансов. Поэтому мы сейчас отрабатываем вопрос о том, каким образом средства ФНБ расходовать»,— добавил он.

Напомним, расходование средств ФНБ возможно после того, как его объем составит более 7% ВВП. По расчетам ВЭБ.РФ, остаток свободных средств ФНБ в 2020 году при текущих ценах на нефть превысит 8,9% ВВП. В 2021 году речь может идти о расходовании 1,5–2 трлн руб. МВФ рекомендовал России не тратить средства ФНБ на инвестпроекты.

О планах расходования ФНБ в ближайшие два года — в материале “Ъ” «Не больше триллиона».