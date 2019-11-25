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Сергей Павлов назначен первым заместителем гендиректора РЖД

Первым заместителем генерального директора ОАО РЖД назначен Сергей Павлов, сообщается на сайте компании. Он будет курировать вопросы развития зарубежного бизнеса и международной деятельности холдинга, как и говорили источники “Ъ”.

Сергей Павлов занял эту должность вместо Александра Мишарина, который ушел на пенсию (официально покинул компанию 15 ноября). До назначения с 2013 года господин Павлов возглавлял ООО «РЖД Интернешнл» («дочка» ОАО «РЖД»), которая занимается инфраструктурными проектами за рубежом.

Подробнее о смене топ-менеджера — в материале “Ъ” «ОАО РЖД назначило главного дипломата».

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