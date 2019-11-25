Заместитель Бокерии назначена и. о. директора центра имени Бакулева

Исполняющей обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева назначена Елена Голухова. До этого госпожа Голухова занимала должность замдиректора Лео Бокерии, руководившего учреждением с 1994 года. О том, что Елена Голухова может стать директором центра ранее сообщал источник “Ъ FM”.

«Было совещание с участием министра, Лео Антонович будет теперь президентом центра, а и. о. директора — Елена Зеликовна Голухова, академик, она была заместителем (директора), человек центра, очень давно работает»,— сообщил «РИА Новости» заведующий научно-консультативным отделением центра Сергей Никонов.

Напомним, ранее сегодня, 25 ноября, министр здравоохранения Вероника Скворцова объявила о кадровых изменения в центре им. Бакулева. Главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия был переведен с поста директора на должность президента центра. По закону, из-за достижения им предельного возраста (22 декабря ему исполнится 80 лет) господин Бокерия не может оставаться директором. Пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай уточнил, что Лео Бокерия продолжит выполнять свои прежние функции.