Директором центра им. Бакулева вместо Бокерии может стать его заместитель

Директором Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии им. Бакулева станет Елена Голухова, сообщил источник “Ъ FM”. Ранее госпожа Голухова занимала должность заместителя руководителя по научной и клинической работе. Сегодня, 25 ноября, стало известно, что главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия, возглавлявший центр с 1994 года, уходит с поста директора на должность почетного президента.

Лео Бокерия окончил 1-й ММИ им. И. М. Сеченова, имеет ученое звание профессора. В центре им. Бакулева работает с 1968 года. В 1977–1993 годы занимал пост замдиректора по научной работе, после был назначен директором Института кардиохирургии этого НМИЦ. Директором центра стал в ноябре 1994 года. В том же году его избрали членом Российской академии медицинских наук (РАМН) по специальности «кардиохирургия». В 2011 году стал членом Российской академии наук (РАН) по отделению физиологии и фундаментальной медицины.

Главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О кадровых изменениях объявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова. Ранее в СМИ появилась информации, что министр подписала указ об увольнении господина Бокерии из-за достижения им предельного возраста (22 декабря ему исполнится 80 лет). Пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай сказал, что смена должностей Лео Бокерии связана с требованиями закона, но он продолжит выполнять свои прежние функции.