Московские квартиры отделают по-новому

Московских девелоперов обяжут строить жилье с чистовой отделкой. Такие изменения внесли в постановление городского правительства. Теперь квартиры во всех новостройках, которые утверждают с октября этого года, будут включать в себя полы с чистовым покрытием, межкомнатными двери, сантехнику, розетки и электроплиты. По мнению столичных властей, это позволит развивать районы гармонично, чтобы ремонты не длились десятилетиями.

Кому будут выгодны новые правила? Директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев считает, что явно не застройщикам и не большинству покупателей: «Это увеличит минимум на 15% стоимость квартир, как бы экономно застройщики ни пытались осуществить эти предписания. Средняя цена ремонта в Москве — 25 тыс. за квадратный метр вместе с черновой отделкой, с материалами. Представьте себе, допустим, квартиру по новостройкам в эконом-классе площадью 65 кв. м. Умножаем на 25 тыс. за "квадрат", уже 1,62 млн получается. Конечно, есть какая-то часть людей, которая покупает жилье в новостройке, как свое первое, тем более по ипотеке. Для них очень важно как можно быстрее начать там жить физически, но таких людей крайне мало».

Более дорогим квартирам чистовая отделка от застройщика тоже не всегда нужна, говорит руководитель проект Data Flat Александр Пыпин: «Сейчас в дорогом сегменте жилья отделка встречается дай бог в 10% сделок. Потому что у человека, который покупает дорогое жилье, как правило, есть еще деньги на то, чтобы реализовать себя в ремонте, то есть у него есть определенные амбиции — жить в квартире, которая не как у всех. И я не очень себе представляю, что будут делать клиенты, которые хотят купить квартиру просто со стенами наружными, и там уже ее наполнять по своему желанию. А им будут приходить и говорить: "Мы вам обязаны продать электроплиту, светильники в определенном месте, эти дешевые межкомнатные двери". И на вопрос, а что же с этим делать, сказать: "Вот как получите, сразу все это вынесите на помойку и сделайте так, как вам хочется".

То есть для дорогого жилья эта обязаловка по наличию дешевой отделки — это однозначно очень плохой ход».

Как писал «Коммерсант», в третьем квартале цены на новостройки резко выросли из-за перехода застройщиков на проектное финансирование. Вследствие этого на них упал спрос, в Москве — на 20%.

Сергей Гусев