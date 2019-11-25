Медведев: Россия не будет первой отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять контрсанкции в отношении ЕС, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Антти Ринне. При этом он считает, что продление режима санкций и контрсанкций напрямую зависит от прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем»,— сказал премьер-министр России (цитата по «РИА Новости»). Ранее президент России Владимир Путин пообещал снять продовольственные контрсанкции в случае отмены санкций, введенных против России.

Господин Медведев добавил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Брюсселем, но не будет ничего предпринимать до тех пор, пока ЕС сам не захочет их восстановить. По словам Дмитрия Медведева, несмотря на то, что «никого санкции не радуют», часть российских предпринимателей выступают за сохранение контрсанкций навсегда.

Сегодня на встрече с финским коллегой российский премьер-министр обсудил развитие двусторонних торговых отношений. Как сообщалось на совместной пресс-конференции, товарооборот, сократившийся в 2014–2016 годах, стал выравниваться, достигнув в 2018 году €14,8 млрд. Финские инвестиции в Россию выросли до €14,3 млрд.

Напомним, санкции в отношении России были наложены ЕС в ответ на присоединение Крыма к РФ в 2014 году. В ответ на действия Брюсселя Москва ввела продовольственные контрсанкции. По оценкам экономистов, отказ от «санкционной» еды стоит российским потребителям 445 млрд руб. в год. В октябре 2019 года Кремль заявил о положительном эффекте продовольственного эмбарго.

Об усталости общества от санкций и контрсанкций — в материале “Ъ” «Граждан России стали беспокоить отношения с Западом».