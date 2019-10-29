Кремль заявил о положительном эффекте продовольственных контрсанкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о потере российскими потребителями 445 млн руб. ежегодно от контрсанкций. Он не знаком с совместным исследованием РАНХиГС и ЦЭФИР «Российское продовольственное эмбарго: пять лет спустя», авторы которого пришли к такому выводу. Господин Песков считает, что не Россия была инициатором «санкционного обмена», и назвал контрсанкции вынужденной мерой.

«Нет худа без добра: есть определенные плюсы и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики… Меры эти вынужденные, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями не по нашей инициативе»,— сказал пресс-секретарь президента.

По мнению экономистов, за пять лет действия контрсанкций можно говорить об успехах импортозамещения только в производстве помидоров, свинины и птицы.

Напомним, президент Владимир Путин ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия в 2014 году.

Подробнее об исследовании читайте в материале “Ъ” «Гордые платят всем».