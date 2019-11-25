Медведев принял в Москве премьера Финляндии

Финляндия заинтересована в передаче России опыта и технологий в области переработки мусора. Об этом на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил его финский коллега Антти Ринне.

«Финским компаниям есть, что предложить в этой области. Еще десять лет назад почти половина твердых отходов вывозилась на мусорные полигоны, в настоящее время туда попадает только 1%»,— рассказал господин Ринне.

Это первая встреча двух глав правительств после парламентских выборов в соседней стране весной этого года и последовавшей смены правительства. «Личный диалог очень важен – он позволяет обсудить насущные вопросы, конфликтные ситуации (если они есть) и открывает возможность для новых проектов»,— отметил Дмитрий Медведев. Впрочем, судя по совместной пресс-конференции по итогам переговоров, конфликтных ситуаций в двустороннем диалоге не наблюдается. Товарооборот, сократившийся в 2014–2016 годах, затем стал выравниваться, увеличившись в 2018 году с €12,3 млрд до €14,8 млрд. Финские инвестиции в РФ выросли до €14,3 млрд. Оба премьера напомнили и об успехах в развитии туризма: за прошлый год из Финляндию в РФ въехали 950 тыс. туристов, из РФ в Финляндию — 3,4 млн.

В ходе визита в Москву господин Ринне обсудил с коллегой также отношения между Россией и Евросоюзом: Финляндия не только член ЕС, но и в этом полугодии — страна-председатель Евросоюза. При этом, отвечая на вопрос журналистов о возможности одностороннего смягчения контрсанкций — ограничительных мер, введенных Москвой в 2014 году — Дмитрий Медведев повторил позицию, которую ранее уже не раз озвучивали российские официальные лица. «Мы хотим нормальных отношений с Евросоюзом, но до тех пор, пока Евросоюз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем»,— заявил он, отметив, что пока Москва готова общаться с отдельными странами-участницами.

Об отношениях России и Финляндии читайте в материалах “Ъ”.

Галина Дудина