Ранний среди первых

Одним из главных для России событий нынешнего сезона в НХЛ можно считать выступление в нем форварда «Каролина Харрикейнс» Андрея Свечникова. Дебютировавший в лиге в предыдущем чемпионате хоккеист в 19 лет превратился не просто в важного для «Каролины» игрока, а фактически в ее лидера. А статистические показатели Свечникова намекают на борьбу за попадание в бомбардирскую топ-десятку.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» выиграла на выезде — 2:0 — у «Детройт Ред Уингс». Разумеется, в тех случаях, когда команда побеждает всухую, особенно при упорном сопротивлении соперника, больше говорят о ее голкипере. Эта встреча исключением не была: первой ее звездой признали защищавшего ворота «Харрикейнс» Джеймса Реймера. Но ремарок во всех североамериканских медиаресурсах, освещающих хоккей, удостоился и форвард Андрей Свечников.

Формально он не совершил ничего особенно выдающегося, набрав очко за голевой пас. Но тут важен контекст, общая картина. Это был уже восьмой подряд матч, в котором Свечников добыл хотя бы балл за результативность. А всего в его активе после 24 игр их, баллов, 27 — 11 голов и 16 передач. Это в принципе классная статистика. Достаточно сказать, что в бомбардирском топ-листе Свечникова опережает лишь чертова дюжина хоккеистов. И среди них нет никого из его партнеров по «Каролине» (хотя, допустим, у финнов Себастьяна Ахо и Теуво Терявяйнена отличные атакующие навыки и послужной список), а единственный соотечественник, который располагается выше,— это Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс». И то выше, по сути, условно: у Панарина столько же очков, но на гол больше и есть три матча в запасе. А вот, скажем, великий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталс» и герой прошлого сезона Никита Кучеров, переписывавший бомбардирские рекорды текущего века,— позади.

А важнее всего возраст Свечникова. Двадцать ему исполнится лишь в марте будущего года. И в верхней части бомбардирской гонки нет никого моложе его.

Подозрения насчет того, что в российском хоккее созревает новая звезда, появились, конечно, еще по ходу предыдущего регулярного чемпионата. Андрей Свечников, второй номер драфта 2018 года, сразу, в 18 лет, что бывает не так уж часто, закрепился в основе «Каролины» и сразу стал приносить ей пользу. По итогам «регулярки» у него было 20 голов и 17 передач — совсем неплохо для новичка, тем более для новичка, обладающего нулевым опытом взрослого хоккея. В общем, поводы говорить о Свечникове были, их давали острая игра и наглость: в play-off юнец умудрился вызвать на кулачный бой самого Овечкина. Поединок, правда, обернулся для дебютанта нокаутом, но «Каролина» выбила «Вашингтон», действующего обладателя Кубка Стэнли, а потом добралась аж до полуфинала розыгрыша.

Сезон же текущий пока выглядит применительно к Андрею Свечникову переходом — даже слишком стремительным — на еще более заметный уровень. На уровень, где обитают звезды не созревающие, а уже созревшие.

В том первенстве, что предшествовал нынешнему, его все-таки берегли. Свечников проводил на льду в среднем 14,5 минуты — цифры, характерные для нападающих из низовых звеньев. В этом первенстве ни о какой экономии игрового времени речь уже не идет. Игровое время Свечникова увеличилось на две минуты, и если брать именно его, то из нападающих в «Каролине» россиянина превосходят только Ахо, Терявяйнен и ветеран Джордан Стаал. То есть Свечникова уже без малейшей натяжки можно называть лидером клуба, который смотрится еще более крепким, чем был весной, занимая в сводной таблице чемпионата шестую позицию.

Наглость же никуда не делась. Во всяком случае, в перечне хайлайтов сезона виднейшее место все еще принадлежит забитому Свечниковым в конце октябре в ворота «Калгари Флеймс» голу с помощью никогда не срабатывавшего в НХЛ сложнейшего трюка «лакросс», когда шайбу кладут в сетку, поднимая на крюк клюшки.

Алексей Доспехов