Евгений Ройзман не планирует отказываться от выборов в Госдуму Ранее экс-мэр Екатеринбурга был готов идти на выборы от Партии перемен

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не намерен отказываться от участия в выборах в Госдуму в 2021 году из-за требования Минюста о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива» (новое название — Партия перемен) Дмитрия Гудкова. Ранее на конференции «Россия для граждан» Евгений Ройзман заявлял о готовности выдвигаться на выборы от Партии перемен, если ее возглавит господин Гудков.

«У меня есть несколько предложений от партий, которые я рассматриваю. Решение будет приниматься в последний момент и об этом решении вы узнаете от меня лично»,— рассказал “Ъ-Урал” господин Ройзман. По его словам, вариант самовыдвижения он «рассматривает всегда». «Это самое правильное и самое простое»,— добавил он.

Напомним, сегодня Министерство юстиции подало в Верховный суд РФ иск о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива». Верховный суд принял иск в производство и возбудил административное дело. Рассмотрение иска назначено на 14 января 2020 года. Почему министерство хочет приостановить деятельность партии, не уточняется.

Анастасия Реутова