Минюст попросил Верховный суд о приостановке деятельности партии Гудкова

Министерство юстиции подало в Верховный суд (ВС) РФ иск о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива» (новое название — Партия перемен) Дмитрия Гудкова. ВС принял иск в производство и возбудил административное дело, сообщил председатель партии Андрей Нечаев на своей странице в Facebook. Рассмотрение иска назначено на 14 января 2020 года. Почему министерство хочет приостановить деятельность партии, не уточняется.

Пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов заявил «МБХ медиа», что у Минюста есть множество чисто «формальных придирок: не там стоят запятые, не те формулировки в законах». «Одна из самых интересных придирок, что у партии нет председателя. А нет его потому, что Минюст отказывается признать Гудкова главой партии, пока не будут устранены другие проблемы, среди которых и отсутствие председателя»,— объяснил пресс-секретарь.

«Гражданская инициатива» была основана в 2012 году. В 2018-м партия выдвинула Ксению Собчак на выборы президента, после чего та вместе с Дмитрием Гудковым и основателем партии Андреем Нечаевым объявила о переименовании ее в Партию перемен. Госпожа Собчак и господин Гудков должны были стать ее сопредседателями. Съезд партии поддержал переименование. Ксения Собчак позднее решила остаться членом политсовета. Перерегистрировать партию до сих пор не удалось, так как Минюст неоднократно отказывал в этом по формальным признакам.

Подробности — в публикации “Ъ” «Второй раз на те же перемены».