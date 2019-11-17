Евгений Ройзман готов идти на выборы в Госдуму от Партии перемен

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на конференции «Россия для граждан» заявил, что готов выдвигаться на выборы в Госдуму в 2021 году от Партии перемен, если ее возглавит Дмитрий Гудков. «Если вы станете председателем Партии перемен, если вы контролируете сами себя, это нормальная партия, ничего плохого не сделала, нормальный ход, я готов выстрелить от вас»,— обратился Евгений Ройзман к Дмитрию Гудкову по видеосвязи во время конференции.

Партия перемен основана в 2018 году, Минюст пять раз отказывал партии в перерегистрации названия. Старое название — «Гражданская инициатива», председатель Дмитрий Гудков.

Ранее интервью “Ъ” Евгений Ройзман заявил, что поддержку на выборах ему уже предложили три партии, но собирать подписи для самовыдвижения «гораздо честнее».

О политических амбициях бывшего главы Екатеринбурга, читайте в материале «Евгений Ройзман легких путей не ищет»