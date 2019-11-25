Lamborghini показала виртуальный суперкар Lambo V12 Vision Gran Turismo

Lambo V12 Vision Gran Turismo. Фото: Lamborghini

Lambo V12 Vision Gran Turismo. Фото: Lamborghini

Lambo V12 Vision Gran Turismo. Фото: Lamborghini

Одноместный трековый суперкар отличается агрессивным дизайном с многочисленными Y-образными элементами. В качестве силовой установки используется гибридный мотор от серийного Lamborghini Sian FKP 37. Эта модель получила атмосферный бензиновый 6,5-литровый V12, мощность которого была увеличена до 785 л.с. В 7-ступенчатую роботизированную коробку передач встроен 48-вольтовый электродвигатель, который также отвечает за движение задним ходом и езду на малых скоростях. При этом вместо литий-ионной батареи для хранения энергии используются суперконденсаторы.

Салон лишен дверей — водитель попадает на свое место через поднимающийся стеклянный верх, выполненный в стилистике самолетного фонаря. Мультифункциональный руль сочетается с проекционной панелью приборов.

Напомним, последним проектом для Gran Turismo Sport стал британский суперкар Jaguar Vision Gran Turismo Coupe, представленный в октябре 2019 года.