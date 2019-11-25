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Lamborghini показала виртуальный суперкар Lambo V12 Vision Gran Turismo

Компания Lamborghini показала виртуальный суперкар Lambo V12 Vision Gran Turismo, созданный для игры Gran Turismo Sport.

Одноместный трековый суперкар отличается агрессивным дизайном с многочисленными Y-образными элементами. В качестве силовой установки используется гибридный мотор от серийного Lamborghini Sian FKP 37. Эта модель получила атмосферный бензиновый 6,5-литровый V12, мощность которого была увеличена до 785 л.с. В 7-ступенчатую роботизированную коробку передач встроен 48-вольтовый электродвигатель, который также отвечает за движение задним ходом и езду на малых скоростях. При этом вместо литий-ионной батареи для хранения энергии используются суперконденсаторы.

Салон лишен дверей — водитель попадает на свое место через поднимающийся стеклянный верх, выполненный в стилистике самолетного фонаря. Мультифункциональный руль сочетается с проекционной панелью приборов.

Напомним, последним проектом для Gran Turismo Sport стал британский суперкар Jaguar Vision Gran Turismo Coupe, представленный в октябре 2019 года.

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