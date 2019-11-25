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Mail.ru Group запустит единый ID для своих сервисов

Mail.ru Group запустит единую систему авторизации Mail ID, которая обеспечит доступ ко всем продуктам экосистемы, следует из сообщения компании. Зарегистрировать единый идентификатор можно будет с помощью телефона или любой электронной почты, в будущем станет доступно создание Mail ID через аккаунт во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках». При этом пользователи, которые ранее уже зарегистрировались в отдельных продуктах, смогут продолжить использовать свои учетные записи, уточняют в компании.

До конца ноября Mail ID будет подключен к Delivery Club и «Ситимобил», голосовому ассистенту «Маруся» и маркетплейсу аптечных товаров «Все аптеки». В дальнейшем с его помощью можно будет авторизоваться в GeekBrains, «Юле», YouDrive, Boom, Worki и других проектах. В будущем планируется подключение к сервису внешних партнеров.

Напомним, в октябре Mail.ru Group запустила подписку Combo, в которую вошли скидки от Delivery Club, «Ситимобила», «Облако Mail.ru», YouDrive и компаний-партнеров.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Mail.ru Group собрала продукты в пакет».

Юлия Тишина


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