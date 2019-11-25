На типографию «Крестьянин» снова написали жалобу

Неизвестный обратился с жалобой на типографию «Крестьянин» в межрегиональное управление по Ростовской области Федеральнй службы по надзору в сфере природопользования, сообщается на сайте ИД «Крестьянин». Жалоба датирована 25 октября, когда типография еще была закрыта по решению Мясниковского районного суда.

В Росприроднадзоре жалобу рассмотреть не смогли, так как предприятие не подлежит федеральному государственному экологическому надзору. Ее перенаправили министру природных ресурсов Михаилу Фишкину. По результатам ее рассмотрения в отношении типографии возбудили дело об административном правонарушении и планируют провести административное расследование.

Как ранее писал “Ъ”, 9 октября суд на 30 дней приостановил работу типографии, принадлежащей ИД «Крестьянин». Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные Роспотребнадзором в ходе внеплановой проверки, поводом для которой стала жалоба одного из читателей.

В конце октября руководство типографии подало ходатайство о досрочном возобновлении работы, однако суд решил в нем отказать, так как, по мнению проверяющих, нарушения были устранены не в полном объеме. Однако в начале ноября Мясниковский районный суд Ростовской области удовлетворил повторное ходатайство руководства типографии «Крестьянин» и разрешил предприятию возобновить работу.

Дарья Голякова