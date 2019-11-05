Типография «Крестьянин» возобновила работу

Мясниковский районный суд Ростовской области удовлетворил повторное ходатайство руководства типографии «Крестьянин» и разрешил предприятию возобновить работу, сообщает генеральный директор ИД «Крестьянин» Ирина Самохина на своей странице в Facebook.

«Типография "Крестьянин" открыта! Мясниковский районный суд удовлетворил наше повторное ходатайство. Ждем постановление, едем за приставами, снимаем печати и пломбы и запускаем станок»,— написала госпожа Самохина.

Как ранее писал “Ъ”, 9 октября суд на 30 дней приостановил работу типографии, принадлежащей ИД «Крестьянин». Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные Роспотребнадзором в ходе внеплановой проверки, поводом для которой стала жалоба одного из читателей.

В конце октября руководство типографии подало ходатайство о досрочном возобновлении работы, однако суд решил в нем отказать, так как, по мнению проверяющих, нарушения были устранены не в полном объеме

Подробнее о приостановке работы типографии «Крестьянин» читайте в материале “Ъ” «“Крестьянина”лишили печати после анонимки».

Дарья Голякова