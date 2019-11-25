BMW M выпустит собственную модель

Подразделение BMW M не исключило возможности создания собственной модели, не основанной на автомобиле BMW, сообщает Auto Express со ссылкой на главу подразделения BMW M Маркуса Флаша.

Господин Флаш не стал конкретизировать, какую машину готовит его подразделение, но подчеркнул, что это может быть не обязательно спорткар по мотивам концепт-кара BMW Vision M Next — не исключено, что подразделение разработает кроссовер. При этом новинка может получить гибридную силовую установку. Ожидается, что первая самостоятельная модель BMW M будет показана в 2021 году.

Напомним, премьера концепт-кара BMW Vision M NEXT состоялась на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене в июне 2019 года, а позднее появилась информация, что прототип ляжет в основу серийного спорткара.