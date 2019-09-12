BMW превратит концепт-кар Vision M NEXT в серийную модель

Компания BMW сделает серийный спорткар по мотивам концепт-кара Vision M NEXT, сообщает Autocar со ссылкой руководителя отдела немецкой марки по развитию Клауса Фролиха.

Господин Фролих пообещал, что BMW в начале следующего десятилетия выпустит новый автомобиль, который получит карбоновый кузов и бензо-электрическую силовую установку. Ожидается, что модель станет преемником серийного спорткара BMW M1, выпускавшегося в 80-е годы.

Напомним, премьера концепт-кара BMW Vision M NEXT состоялась на мероприятии #NEXTGen в Мюнхене в июне 2019 года.