Главу международного «Мемориала» оштрафовали еще на 100 тысяч рублей

Тверской районный суд Москвы оштрафовал председателя правления международного правозащитного центра «Мемориал» Яна Рачинского еще на 100 тыс. руб. Поводом стало отсутствие маркировки «иностранного агента» в Twitter-аккаунте организации, сообщили в «Мемориале».
Всего Роскомнадзор составил в отношении центра уже 20 протоколов, сумма назначенных штрафов достигает 1,5 млн руб. Сегодня, 25 ноября, суд рассмотрит еще два протокола.
Минюст России включил правозащитный центр «Мемориал» в «реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», 21 июля 2014 года. Центр обжаловал это решение во всех инстанциях, но это не дало результата. Жалоба по делу ожидает рассмотрения в Европейском суде по правам человека.
19 ноября Госдума приняла во втором чтении поправки к закону о СМИ—иностранных агентах, которые позволяют наделять этим статусом физических лиц. Такое может произойти при соблюдении двух условий: лицо должно распространять материалы СМИ-иноагента и получать за это материальное вознаграждение из-за рубежа.
Подробности нового закона читайте в публикации “Ъ”.
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