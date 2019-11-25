Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA

Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия предоставила все необходимые ответы на заданные вопросы.

«Нужно все-таки дождаться принятия конкретных решений. Наши спортивные власти соответствующие находятся в контакте и будут дальше находиться в контакте с международным спортивным сообществом и с WADA»,— сказал господин Песков журналистам. Он добавил, что необходимо также дождаться результатов анализов ответов, которые подготовила российская сторона.

Напомним, WADA обнародовало рекомендацию своего Комитета по соответствию (CRC) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она оказалась негативной. CRC предлагает лишить РУСАДА статуса, а лишение, по его мнению, должно повлечь за собой «серьезные последствия», связанные с выполнением положений Международного стандарта по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу. Заседание исполкома по «российской теме» состоится 9 декабря.

Подробнее — в материале “Ъ” «CRC назначил несоответственных».