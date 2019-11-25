Зюганов назвал глупостью идею Жириновского изменить правила самообороны

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновский изменить правила самообороны. Господин Жириновский предложил внести в закон поправки, позволяющие не считать превышением пределов необходимой самообороны меры по защите себя и семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также действия по защите имущества.

«Я не буду комментировать Жириновского, я не хочу его глупости комментировать»,— сказал «РИА Новости» господин Зюганов.

В «Единой России» ранее заявили о готовности изучить инициативу Владимира Жириновского. В «Справедливой России» сказали, что могут поддержать законопроект.

Напомним, в России широкий резонанс получило дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Их защита утверждает, что они действовали в рамках самообороны, так как на протяжении многих лет подвергались побоям и сексуальному насилию.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца».