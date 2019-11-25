25 ноября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Зюганов назвал глупостью идею Жириновского изменить правила самообороны

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не поддержал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновский изменить правила самообороны. Господин Жириновский предложил внести в закон поправки, позволяющие не считать превышением пределов необходимой самообороны меры по защите себя и семьи от насилия или угрозы применения насилия, а также действия по защите имущества.

«Я не буду комментировать Жириновского, я не хочу его глупости комментировать»,— сказал «РИА Новости» господин Зюганов.

В «Единой России» ранее заявили о готовности изучить инициативу Владимира Жириновского. В «Справедливой России» сказали, что могут поддержать законопроект.

Напомним, в России широкий резонанс получило дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Их защита утверждает, что они действовали в рамках самообороны, так как на протяжении многих лет подвергались побоям и сексуальному насилию.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя